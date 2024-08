Das GTI-Treffen findet vom 26. Juli bis 28. Juli statt. Zum 1. Mal findet das Treffen nicht in Kärnten, sondern in Wolfsburg (Deutschland) statt. Das GTI-Treffen hat auch einen neuen Namen. In Zukunft heißt das GTI-Treffen „Fanfest“. Beim Treffen werden 35.000 Gäste erwartet.

Dabei treffen sich sehr viele Menschen, die Fans von bestimmten Autos sind. Ihre Autos sind besonders. Man erkennt diese Autos sofort, sie sehen anders aus, weil sie in einer Werkstätte umgebaut wurden. Verändert wurden das Aussehen, der Motor und die Ausstattung der Autos.

50 Jahre VW Golf

Der VW Golf feiert dieses Jahr das 50. Jubiläum. Seit 1974 wird der VW Golf in Wolfsburg (Deutschland) gebaut. 1976 kam der 1. VW GTI Golf auf den Markt.