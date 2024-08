Der österreichische Rad-Fahrer Christoph Strasser hat beim Transcontinental-Race den 2. Platz erreicht. Das „Transcontinental Race“ ist eines der längsten und härtesten Rad-Rennen, das mehrere Tage dauert. Beim Transcontinental-Race bekommen die Fahrerinnen keine Hilfe von Außen. Sie müssen alles selbst erledigen, zum Beispiel Essen kaufen, Schlaf-Platz suchen oder Ersatz-Teile organisieren. Dieses Jahr hat das Rennen in Roubaix (Frankreich) gestartet und in Istanbul (Türkei) geendet. Dazwischen gab es 4 Kontroll-Punkte und einige Abschnitte, die alle Fahrerinnen fahren mussten. Den Großteil der Strecke mussten die Fahrerinnen selber planen.

Sieger des Transcontinental-Race 2024 wurde der Schweizer Robin Gemperle. Er wählte eine etwas kürzere Strecke als Strasser. Gemperle schaffte 4.050 Kilometer in 8 Tagen und 23 Stunden. Es ist sein 1. Sieg beim Transcontinental-Race.

Von Frankreich bis in die Türkei

Christoph Strasser ist beim diesjährigen Transcontinental-Race 4.200 Kilometer in etwas mehr als 9 Tagen gefahren. Auf dem Weg von Frankreich in die Türkei hatte er einige Probleme. Insgesamt musste er 12-Mal einen Reifen-Schlauch reparieren. Dazu hatte Strasser von Roubaix bis Slowenien große Probleme mit dem Navigations-Gerät. In Bosnien-Herzegowina wurde er von einem Hund gebissen.