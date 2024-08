Am 1. August wurde der „Earth Overshoot Day“ erreicht. Auf Deutsch ist das der Welterschöpfungs-Tag. Das bedeutet, dass die Menschheit zu viel Ressourcen und CO2-Emissionen verbraucht hat, als die Welt erneuern kann. In Österreich hat man den Tag schon am 7. April erreicht.

Nachhaltige mit Ressourcen umgehen

Die Umweltschutz-Organisation WWF Österreich fordert, dass man nachhaltiger mit den Ressourcen umgehen soll. Natürliche Ressourcen sind die Grundlage für das Leben auf der Erde. Dazu gehören zum Beispiel Rohstoffe, Wasser, Wind-Energie und Sonnen-Energie.

Wenn die Menschheit zu viele Ressourcen in kurzer Zeit verbraucht, wird damit die Umwelt stark belastet. Das passiert zum Beispiel beim Transport von Nahrungs-Mitteln von einem Land in ein anderes. Dabei werden viele Schadstoffe ausgestoßen. Diese Schad-Stoffe werden auch CO2- Emissionen genannt.