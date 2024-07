Die Todes-Strafe für den Deutschen Rico K. im osteuropäischen Land Belarus wird erlassen. Dies kündigte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko an. Das bedeutet, dass die Todes-Strafe nicht angewendet wird. Belarus ist das einzige Land in Europa, in dem die Todes-Strafe noch ausgeführt wird.

Rico K. wurde in Belarus vorgeworfen, militärische Anlagen für den Sicherheits-Dienst der Ukraine fotografiert zu haben. Er soll außerdem in der Nähe der Hauptstadt Minsk einen Ruckack an einem Bahn-Gleis abgestellt haben, der anschließend explodierte.

Diktatorische Regierung

Belarus ist ein großes Land in Ost-Europa. Der Präsident Alexander Lukaschenko regiert das Land seit 1994 als Diktator. Das bedeutet, dass der Diktator viele Dinge im Land alleine bestimmt.