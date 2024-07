Die britische Pop-Sängerin Adele kommt für mehrere Konzerte nach München. Von 2. August bis 31 August wird Adele 10-Mal auf dem Münchner Messe-Gelände auftreten. Dazu wurde eine 400.000 Quadratmeter große Konzert-Halle aufgebaut. Es gibt einige Bereiche für Speisen und Getränke und einen englischen Pub. Ein Pub ist ein englisches Wirtshaus.

Die britische Pop-Sängerin Adele gehört zu den bekanntesten Sängerinnen weltweit. Bekannte Lieder sind “Rolling in the Deep”, “Someone Like You”, “Easy on Me” und viele andere. In ihrer Karriere hat Adele viele wichtige Auszeichnungen erhalten.

Einige Restkarten verfügbar

Die Karten für die Adele-Konzerte sind großteils ausverkauft. Auf manchen Internet-Seiten gibt es noch einige Tickets. Ein Ticket pro Person kostet zwischen 75 bis 420 Euro. Insgesamt werden bei allen 10 Konzerten über 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Die Veranstalter empfehlen, die Anreise zu den Konzerten mit den öffentlichen Verkehrs-Mitteln zu machen.