Am Dach des Nova-Park-Hotels in Graz gibt es 2 Flugzeuge. Eines wird als Bar genutzt und das andere als Restaurant. Nun wurde bekannt, dass der Restaurant-Betrieb eingestellt wird. Das Restaurant ist nur noch bis 31. Juli geöffnet. In Zukunft öffnet das Restaurant nur noch auf Anfrage sowie für Feiern oder Veranstaltungen.

Bei den Flugzeugen handelt es sich um eine Iljuschin IL 62 und eine Boeing 727-200.