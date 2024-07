Die schweren Wald-Brände im kanadischen National-Park Jasper konnten gelöscht werden. Es handelte sich um die schlimmsten Wald-Brände in Jasper-National-Park seit sehr langer Zeit. Der Grund für die Wald-Brände war ein Blitz-Einschlag.

In der Nähe des National-Parks befindet sich die Stadt Jasper mit 25.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Wegen der Wald-Brände mussten die Menschen in der Stadt in Sicherheit gebracht werden. Die Menschen dürfen derzeit nicht in die Stadt zurückkehren. Viele Häuser wurden beschädigt.

Der National-Park Jasper ist der größte National-Park Kanadas. Es gibt dort viele Berge, Seen und Wasser-Fälle.