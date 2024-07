Im Jahr 2025 werden in Saudi-Arabien die ersten olympischen E-Sport-Spiele stattfinden. Dies hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) bekanntgegeben. Die E-Sport-Spiele sind eine Veranstaltung, bei der die Sport-Arten in Computer-Spielen ausgetragen werden.

Sport-Arten in Computer-Spielen gegeneinander zu spielen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Derzeit finden in Saudi-Arabien gerade die eSports-Weltmeisterschaft statt.