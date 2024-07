Auf dem Sender Puls 4 starten heute Abend (23. Juli) die Sommer-Gespräche mit den österreichischen Spitzen-Kandidaten der Parteien für die Nationalrats-Wahl am 29. September. Sende-Start ist um 20.15 Uhr. Auch in den kommenden Wochen wird das Sommer-Gespräch auf Puls 4 immer am Dienstag zu sehen sein.

In der Sendung wird der Moderator Meinrad Knapp mit allen Spitzen-Kandidatinnen und Kandidaten ein Gespräch führen. Der 1. Gast bei den Sommer-Gesprächen ist Werner Kogler von der Partei „Die Grünen“.

Im ORF wird es ab dem 5. August ebenfalls eine ähnliche Sendung mit dem Namen „Sommer-Gespräche“ geben. Moderiert werden die Sendungen von Martin Thür.