Die Fassade des bekannten Kielhauser-Haus in der Grazer Sporgasse 3 wurde saniert. Dies war notwendig geworden, weil Teile des Putzes im Jahr 2020 abgebröckelt waren. Das Kielhauser-Haus wurde im 16. Jahrhundert gebaut.

Die Fassade des Kielhauser-Hauses ist im Jugend-Stil gemacht. Der Begriff „Jugendstil“ bezeichnet einen Bau-Stil, der vor allem zwischen den Jahren 1890 und 1910 beliebt war. Die Fassade des Kielhauser-Hauses wurde in dieser Zeit gebaut. Die Fassade im Jugend-Stil gibt es in Graz nur bei diesem Haus. Die Fassade des Kielhauser-Hauses glänzt jetzt wieder in einem hellen Grün-Ton mit goldenen Verzierungen.