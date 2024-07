In der ober-steirischen Stadt Zeltweg soll im Oktober 2024 das 1. Gesundheits-Zentrum für Kinder eröffnet werden. Das sind Zentren, in denen mehrere Ärzte und andere Menschen aus Gesundheits-Berufen arbeiten. Zum Bespiel sind das Sozial-Arbeiter oder Psycho-Therapeuten. Die Öffnungs-Zeiten sind länger als bei Haus-Ärzten. In Österreich gibt es bisher 14 solcher Gesundheits-Zentren. Neu ist, dass es jetzt auch Zentrum extra für Kinder geben soll.

Neben dem geplanten Kinder-Gesundheits-Zentrum in Zeltweg ist auch eines in Graz geplant. Derzeit wird aber noch nach einem passenden Ort für das Gesundheits-Zentrum in Graz gesucht. Der Ärztekammer-Präsident Michael Sacherer hofft, dass das Gesundheits-Zentrum für Kinder in Graz bis Januar 2025 eröffnet werden kann.