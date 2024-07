Eine Umfrage der Unternehmens-Beratungs-Firma Horváth hat gezeigt, dass in den nächsten Jahren viele Jobs in der deutschen Automobil-Industrie verloren gehen könnten.

Viele Auto-Produktions-Orte verändern sich. Immer mehr Autos werden in Ländern wie Indien oder China hergestellt. Die deutschen Fabriken werden immer moderner und benötigen weniger Personal. Das ist ein weiterer Grund, warum Jobs im Auto-Bereich verloren gehen könnten.

Große Bedeutung für Wirtschaft

Die Automobil-Industrie hat in Deutschland eine wichtige Bedeutung. Viele Menschen arbeiten in der Automobil-Industrie. Aus Deutschland kommen viele bekannte Auto-Marken: VW, Mercedes-Benz, BMW, Audi oder Opel. Viele Firmen in Österreich arbeiten mit deutschen Automobil-Hersteller-Firmen zusammen. Dazu gehört zum Beispiel die Firma Magna-Steyr in Graz.