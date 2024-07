San Margherita in Liguren führt neue Regeln ein. In Zukunft müssen Männer ein Oberteil tragen. In der Stadt ist es verboten, mit Bade-Kleidung spazieren zu gehen. Außerhalb von Lokalen in der Zeit von 21:00 Uhr bis 6:00 Uhr herrscht ein Alkohol-Verbot. Wer erwischt wird, wird bestraft. Wie hoch die Strafen ausfallen, ist noch nicht bekannt.