Momentan finden am Haupt-Bahnhof in Graz Wartungs- und Reparatur-Arbeiten statt. Wer den Lift benötigt, muss einen kleinen Umweg laufen. Man sollte am besten den Personen-Tunnel Nord in der Nähe des Supermarktes Spar benutzen. Bis Freitag (19. Juli) sollen die Wartungs- und Reparatur-Arbeiten abgeschlossen sein.