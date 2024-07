Am 7. August wird im Klagenfurter Wörthersee-Stadion ein Freundschafts-Spiel zwischen Sturm Graz und Paris St. Germain stattfinden. Beide Vereine haben in der vergangenen Saison das „Double“ gewonnen. Das bedeutet, dass Sturm und PSG die Meisterschaft und den Pokal in ihrem Land gewonnen haben.

Saison 2024-25 beginnt am 4. August

Am 4. August wird die neue Bundes-Liga-Saison in Österreich starten. Am 1. Spieltag wird Sturm Graz auswärts gegen Rapid Wien spielen.