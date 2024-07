Im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels ist zum 1. Mal in Österreich ein Gorilla-Baby auf die Welt gekommen. Die Mutter und das Baby sind wohl auf. In paar Tagen, können Besucherinnen und Besucher das Baby besuchen.

Für die Gorilla-Mama war es jedoch eine schwere Geburt. Sie war so geschwächt, sodass das Zoo-Team die Betreuung des Neugeborenen übernehmen musste. Mittlerweile geht es ihr wieder besser.