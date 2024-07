In der Grabes-Kirche in Jerusalem wurde ein Teil eines alten Altar der Kreuz-Ritter an der Rückseite einer Steinplatte entdeckt. Die Überreste des Altars waren auf der Rückseite der Stein-Platte versteckt. Bei Bau-Arbeiten haben 2 Forscher zufällig den Altar entdeckt. Einer der beiden Forscher ist der Österreicher Ilya Berkovich.

Der Altar in der Grabes-Kirche könnte am 15. Juli 1149 eingeweiht worden sein. Dies zeigen historische Dokumente. In der Grabes-Kirche in Jerusalem wurde ein Teil eines alten Altar der Kreuz-Ritter an der Rückseite einer Steinplatte entdeckt. Der Altar war hinter einer Stein-Platte versteckt. Bei Bau-Arbeiten haben 2 Forscher zufällig den Altar entdeckt. Einer der beiden Forscher ist der Österreicher Ilya Berkovich.

Der Altar in der Grabes-Kirche könnte am 15. Juli 1149 eingeweiht worden sein. Dies zeigen historische Dokumente. Die Kreuz-Ritter waren Ritter im Mittel-Alter, die unter anderem nach Jerusalem kamen. Sie versuchten einfach gesagt, Reichtümer für christliche Könige zu erbeuten und Muslime zu vertreiben.

Heilige Stadt

Die Grabes-Kirche gehörten zu den wichtigsten Kirchen des Christentums. Sie liegt in der Stadt Jerusalem. Jerusalem gilt für Christen, Juden und Muslime als heilige Stadt.