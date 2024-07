Die US-amerikanische Schau-Spielerin Shannen Doherty ist im Alter von 53 Jahren an der Krankheit Krebs verstorben. Shannen Doherty wurde am 12. April 1971 in Memphis (USA) geboren.

Als Schauspielerin wurde sie durch ihre Rollen in Serien wie „Beverly Hills, 90210“ und „Charmed“ bekannt. In der Serie „Charmed“ spielte sie den Charakter Prue Halliwell.