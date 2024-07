Bei einer Wahlkampf-Veranstaltung der Republikanischen Partei im US-amerikanischen Bundes-Staat Pennsylvania ist am Samstag kurz nach 18 Uhr (13. Juli) Donald Trump bei einem Attentat angeschossen worden.

Trump hatte laut Berichten Glück, denn durch den Schuss wurde nur sein Ohr getroffen. Trump wurde von Sicherheits-Kräften in Sicherheit gebracht und danach medizinisch behandelt. Bei der Wahl-Veranstaltung wurde ein Besucher getötet und zwei Besucher schwer verletzt. Der Schütze soll ein 20-jähriger Mann gewesen sein. Er wurde bei dem versuchten Attentat auf Donald Trump getötet. Das Motiv des verstorbenen mutmaßlichen Täters ist noch nicht bekannt.

Trump will an Partei-Tag teilnehmen

Politiker aus der ganzen Welt haben das versuchte Attentat auf Donald Trump verurteilt. Darunter auch US-Präsident Joe Biden, der am Wochen-Ende eine Rede an die Nation hielt. Dabei rief er alle Menschen zur Ruhe auf. Donald Trump hat angekündigt, heute (15. Juli) am Partei-Tag der Republikaner in Milwaukee teilzunehmen. An diesem Partei-Tag soll Donald Trump offiziell zum Präsidentschafts-Kandidaten der Republikaner ernannt werden.

2 Parteien

In den USA gibt es seit langer Zeit ein 2-Parteien-System. Das bedeutet, dass sich die Bürger bei Wahlen zwischen 2 großen Parteien entscheiden können. Die 2 großen Parteien sind die Republikanische Partei und die Demokratische Partei.