Seit gestern Nacht (14. auf 15. Juli) ist die Autobahn A9 zwischen den Orten St. Michael und Deutsch-Feistritz gesperrt. Der Grund dafür sind starke Regen-Fälle der letzten Nacht. Diese haben dazu geführt, dass 2 Hänge in Bewegung geraten sind. Zur Sicherheit wurde die Autobahn in diesem Bereich gesperrt. Ab 11 Uhr sollte 1 Fahrspur wieder befahrbar sein.

Bis dahin können Autofahrerinnen über die S6 nach Bruck/Mur und von dort über die S35 nach Graz fahren.

Stark-Regen in Graz und Umgebung

Im Norden von Graz, in der Stadt Graz und im Osten von Graz-Umgebung ist es gestern zu besonders starken Regen-Fällen gekommen. In 3 Stunden wurden in der Steiermark knapp 2.000 Blitze beobachtet worden. In Graz wurde das Public-Viewing für das Fußball-EM-Finale am Karmeliter-Platz in der Halbzeit-Pause vorübergehend geschlossen. Erst später in der 2. Halbzeit wurde das Public-Viewing wieder geöffnet.