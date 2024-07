Eine Studie von Global Energy Monitor (GEM) zeigt, dass in China derzeit so viele Wind- und Solar-Anlagen gebaut werden, wie in allen anderen Ländern der Welt zusammen. China ist momentan das Land mit den größten Treibhaus-Gas-Emissionen der Welt. Dies will China ändern.

Große Anstrengungen notwendig

Bis ins Jahr 2060 möchte China klima-neutral sein. Das bedeutet, dass der Ausstoß von klima-schädlichen Abgasen und die Aufnahme von Kohlen-Stoff aus der Atmosphäre ausgeglichen sein soll. Wenn China dies erreichen will, muss das Land die Treibhaus-Gase-Emissionen drastisch reduzieren.