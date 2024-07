In Oberwart wurde im Mai 2024 das neue Krankenhaus eröffnet. Der Abriss des alten Kranken-Hauses soll 2025 beginnen. Eines der Projekte für den Neubau ist das 1. Maggie-Zentrum Österreichs. Am Gelände der alten Klinik in Oberwart sind neben der Maggie-Zentrum weitere medizinische Einrichtungen geplant

Spezielle Hilfe für krebskranke Menschen

Maggie-Zentren sind spezialisiert im Bereich Krebs-Hilfe und Begleitung krebskranker Menschen. Es wurde nach der Engländerin Maggie Keswick Jenck benannt. Es werden Unterstützungs-Leistungen wie psychologische Beratung, Austausch und Entspannung angeboten. Die Umgebung in einem Maggie-Zentrum ist besonders freundlich und angenehm gestaltet.

Gegenüber vom alten Gelände steht die neue Klinik. Bis Oktober 2024 wird im neuen Oberwarter Kranken-Haus auch eine eigene Onkologie-Station eröffnet. Auf einer Onkologie werden Krebs-Erkrankungen behandelt.