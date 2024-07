Heute (12. Juli) um 18 Uhr findet das EM-Qualifikations-Spiel Österreichs in der Gruppen-Phase gegen Polen statt. Das Spiel findet in Altach (Vorarlberg) statt. Dass Österreich den 2. Platz der Gruppen-Phase noch schafft, ist kompliziert. Damit wäre Österreich direkt für die EM 2025 in der Schweiz qualifiziert.

2 Spiele noch

Auf Platz 2 der Gruppe A4 ist Island. Weil Island von 2 Spielen gegen Österreich eines gewonnen hat und das andere unentschieden ausgegangen ist, hat Island einen Vorteil gegenüber Österreich. Die österreichische National-Mannschaft muss das Spiel gegen Polen gewinnen. Auch gegen Deutschland am 16. Juli muss Österreich zumindest ein Unentschieden erreichen. Danach endet die Gruppen-Phase der EM-Qualifikation.

Österreich ist fix für die Playoff-Spiele um die letzten Plätze für die Europa-Meisterschaft qualifiziert. Dann hat Österreich noch eine weitere Möglichkeit, um doch noch bei der EM in der Schweiz mitspielen zu können.