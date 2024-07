Mit einer Spezial-Maschine der Firma Komp-Tech aus Frohnleiten wurde in der taiwanesischen Stadt Caotun ein riesiger Müll-Berg entsorgt. Der Müll-Berg bestand aus 88.000 Tonnen Müll. Eine Spezial-Maschine der Firma Komp-Tech war dazu besonders gut geeignet. Statt dem Müll-Berg gibt es an diesem Ort jetzt einen künstlich angelegten See mit dem Namen „Niaozueitan“.

Firmen-Zentrale wird ausgebaut

Komp-Tech ist eine Firma in Frohnleiten. Sie hat Kundinnen und Kunden in mehr als 80 Ländern der Welt. Die Firma Komp-Tech investiert derzeit viel Geld, um die Firmen-Zentrale in Frohnleiten zu modernisieren. Dafür gibt die Firma rund 20 Millionen Euro aus.