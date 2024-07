Am heutigen Tag (11. Juli) startet in Leoben wieder das Heavy-Metal-Festival „Area-53“. Beim „Area-53“-Festival werden bis Samstag (13. Juli) an die 2.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Viele Gäste werden am Festival-Gelände mit Zelt übernachten. Eintritts-Karten für das Festival sind noch verfügbar. Die Eintritts-Karten können entweder online oder direkt beim Eingangs-Bereich gekauft werden.

Mit dabei werden viele Heavy-Metal-Bands sowie die österreichische Künstlerin Jazz Gitti sein. Sie wird am Samstag (13. Juli) beim Früh-Schoppen auftreten.