Jonas Vingegaard hat die 11. Etappe der Tour-de-France 2024 gewonnen. Die 11. Etappe hatte eine Länge von 211 Kilometern mit 4.350 Höhen-Metern. Knapp hinter Vingegaard kam Tadej Pogačar auf Platz 2. Der Österreicher Felix Fall schaffte bei dieser Etappe den 10. Platz.

Entschieden wurde die Etappe zwischen Vingegaard und Pogačar in einem Sprint

Pogačar in der Gesamt-Wertung auf Platz 1

In der Gesamt-Wertung liegt Tadej Pogačar mit 1 Minute und 14 Sekunden Vorsprung auf Jonas Vingegaard auf Platz 3. Pogačar und Vingegaard gelten als die Top-Favoriten auf den Sieg für die Tour-de-France 2024. Felix Gall aus Österreich liegt derzeit auf dem 13. Platz der Gesamt-Wertung.

Noch 10 Etappen zu fahren

Die Tour-de-France wird dieses Jahr zum 1. Mal seit langem nicht mit einer Schluss-Etappe nach Paris enden. Der Grund dafür sind die Olympischen Spiele, die am 26. Juli in Paris eröffnet werden. Die Tour-de-France 2024 wird nach 21 Etappen am 21. Juli mit einem Zeit-Fahren von Monaco nach Nizza enden.