Der italienische Mode-Designer Giorgio Armani wird heute (11. Juli) 90 Jahre alt. Er wurde am 11. Juli 1934 in Piacenza (Italien) geboren. Giorgio Armani zählt zu den bekanntesten Mode-Designern weltweit. Seit knapp 50 Jahren arbeitet er in der Mode-Welt.

Giorgio Armani gilt als 2. reichster Mensch Italiens. Sein Vermögen wird auf 12 Milliarden Euro geschätzt.