Kolumbien gewann das gestrige Halb-Finale der Copa-América gegen Uruguay mit 1 zu 0 Toren. Damit steht fest, dass Kolumbien und Argentinien um den Titel der Copa-América 2024 spielen werden. Argentinien hatte das 1. Halb-Finale mit 2 zu 0 Toren gegen Kanada gewonnen. Das Final-Spiel findet am Sonntag (14. Juli) in Miami statt.

Ähnlich zur EM

Die Copa-América ist vergleichbar mit der Europa-Meisterschaft. National-Mannschaften aus Nord- und Süd-Amerika spielen in einem Turnier mit Vorrunden-Spielen und Ausscheidungs-Spielen. Wie bei der EM findet die Copa-América immer in einem anderen Land statt. Argentinien kann mit einem Sieg am Sonntag zum 16. Mal die Copa-América gewinnen. Das wäre ein neuer Rekord. Für Lionel Messi wäre es der 2. Gewinn einer Copa-América nach 2021.