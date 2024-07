Am Sonntag hat in Roth (Deutschland) wieder die berühmte Triathlon-Veranstaltung „Challenge-Roth“ stattgefunden. Die Challenge besteht aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Der Sieger der diesjährigen Challenge wurde Magnus Dietlev mit einer Gesamt-Zeit von 7 Stunden und 43 Minuten. Bester Österreicher wurde Florian Kandutsch in einer Gesamt-Zeit von 8 Stunden und 29 Minuten.

Jonas Deichmann auf dem Weg zum Welt-Rekord

Das Besondere an der diesjährigen Challenge-Roth: Der Extrem-Sportler Jonas Deichmann war ebenfalls dabei. Jonas Deichmann ist gerade auf einem Welt-Rekord-Versuch. Er möchte die „Challenge-Roth“ 120-Mal hintereinander absolvieren. Begonnen hat der Welt-Rekord-Versuch am 9. Mai. Mit der Teilnahme am 9. Juli hat er die Hälfte geschafft. Das bedeutet, dass er 60-Mal hintereinander einen solchen Triathlon geschafft hat.

Jonas Deichmann ist ein Extrem-Sportler, der mehrere Welt-Rekorde aufgestellt hat. Zum Beispiel hat er im Jahr 2020 den „Triathlon 360 degree“. Dabei hat er die Welt mit Schwimmen, Radfahren und Laufen umrundet. Er hatte dabei keinerlei Unterstützung, sondern musste alles selber organisieren. Insgesamt hat er beim „Triathlon 360 degree) 480 Kilometer Schwimmen, 21.000 Kilometer Radfahren und 5.060 Kilometer Laufen in knapp 14 Monaten absolviert.