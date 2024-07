Spanien steht als 1. Mannschaft im Finale der Europa-Meisterschaft (EM). Sie konnten gegen Frankreich mit 2 zu 1 Toren gewinnen. Die Tore für Spanien schossen Lamine Yamal und Dani Olmo.

Heute (10. Juli) findet das 2. Halb-Finale zwischen England und Niederlande statt. Anpfiff ist um 21 Uhr in Dortmund. Das EM-Finale findet am Sonntag (14. Juli) in Berlin statt.