Der Flughafen Wien-Schwechat feiert dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum. Das bedeutet, dass es den Flughafen seit 1954 gibt. Wien-Schwechat ist der größte Flughafen Österreichs. Er wird von 60 Flug-Linien angeflogen. Im vergangenen Jahr zählte Wien-Schwechat eine Passagiers-Zahl von 29,5 Millionen.

Die rund 60 Flug-Linien beim Flughafen Wien-Schwechat bieten 190 Reise-Ziele in 67 Ländern an. Mehr als 22.000 Menschen in mehr als 250 Firmen arbeiten am Flughafen Wien-Schwechat. Der Flughafen Wien-Schwechat ist gut per Zug erreichbar. Es gibt mehrere Zug-Verbindungen aus anderen Städten wie Graz, Salzburg oder Innsbruck.

Derzeit gibt es gerade Bau-Arbeiten, um den Terminal 3 des Flughafens zu vergrößern.