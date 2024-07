In Graz werden seit gestern (8. Juli) die Straßenbahn-Schienen der Maiffredy-Gasse und Leonhard-Straße erneuert. Auch die Waltendorfer Haupt-Straße in Graz wird saniert. Diese Bau-Stelle soll bis zum Schul-Beginn im Herbst fertiggestellt werden.

In der Steiermark werden auch viele Landes-Straßen erneuert. Zum Beispiel in Ehrenhausen oder auch in Mürzzuschlag und Eisenerz. 83 Millionen Euro werden für die steirischen Straßen investiert.