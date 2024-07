Um Barcelona vor weiteren Touristen zu schützen führt die spanische Stadt neue Regeln ein. In Zukunft wird die Übernachtungs-Steuer von 5 Euro bis 7,50 Euro pro Person steigen. Das ist die höchste Übernachtungs-Steuer Spaniens.

Bis 2028 sollen alle Airbnb-Unterkünfte verboten werden. Über Airbnb kann man Unterkünfte auf der ganzen Welt buchen und auch sein eigenes Zuhause für andere zu Verfügung stellen.

Am Wochenende kam es in Barcelona zu vielen Demonstrationen gegen Massen-Tourismus. Auch in anderen spanischen Städten und Inseln wie auf Mallorca, Teneriffa oder in Málaga wurde demonstriert.