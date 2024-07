In der Maiffredy-Gasse in Graz haben heute (8. Juli) Bau-Arbeiten begonnen. Gearbeitet wird an der Erneuerung der Straßenbahn-Schienen. Die Maiffredy-Gasse ist bis Schul-Beginn komplett gesperrt. Das bedeutet, dass keine Autos oder Straßen-Bahnen dort fahren dürfen. Für Öffi-Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das, dass bis 8. September vom Jakomini-Platz Richtung LKH und Mariatrost Busse unterwegs sein werden.

Änderungen

Für die Autofahrerinnen wird es nach Ende der Bau-Stelle zu Änderungen kommen. Es wird dann in diesem Bereich der Stadt neue Abbiege-Verbote und Fahr-Verbote in bestimmte Richtungen geben. Zum Beispiel dürfen dann Autos nicht mehr in die Maiffredy-Gasse abbiegen, wenn sie vom Glacis aus dorthin fahren wollen.