Massoud Pezeshkian wird neuer Präsident des Iran. Er bekam in der 2. Runde der Präsidenten-Wahlen mit 53,7 Prozent die meisten Stimmen. Die Wahl-Beteiligung war sehr niedrig. In der 2. Runde haben nur 49,8 Prozent der Menschen gewählt. In der 1. Runde der Präsidenten-Wahlen lag die Wahl-Beteiligung bei 40 Prozent.

Präsident bei Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen

Die Präsidenten-Wahlen waren notwendig geworden, weil der vorige iranische Präsident Raisi am 20. Mai bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen war. Der iranische Präsident ist das zweit-wichtigste Amt in der islamischen Republik Iran. Einflussreicher als der Präsident ist im Iran nur der Geistliche Führer. Seit dem Jahr 1989 ist Ali Chamenei der Geistliche Führer des Iran.