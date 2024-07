Heute (8. Juli) wurde bekannt, dass die Diözese Graz-Seckau die Stiegen-Kirche in Graz an eine Privat-Person verkauft hat. Wer genau der Käufer ist, wurde nicht bekanntgegeben.

Die Stiegen-Kirche befindet sich in der Spor-Gasse in Graz und ist die älteste Pfarr-Kirche der Stadt. Sie wurde 1343 zum 1. Mal in einer Urkunde erwähnt.

Kosten sind gestiegen

Die Diözese Graz-Seckau hat die Kirche verkaufen müssen, weil die Kosten für die Erhaltung immer höher werden. Ein weiteres Problem sind die Kirchen-Beiträge, die in den letzten Jahren immer weiter gesunken sind.

Der neue Besitzer der Stiegen-Kirche möchte die Kirche in den nächsten Jahren restaurieren.