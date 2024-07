Die Halbfinal-Spiele der Europa-Meisterschaft (EM) 2024 stehen fest. Am Dienstag spielt Spanien gegen Frankreich und am Mittwoch spielt England gegen die Niederlande.

Spanien gewann am letzten Freitag (5. Juli) mit 2 zu 1 Toren nach Verlängerung gegen Gast-Geber Deutschland. Am Abend gewann dann Frankreich im Elfmeter-Schießen gegen Portugal. Dies war notwendig, weil weder Frankreich noch Portugal in den 90 Minuten und der Verlängerung ein Tor erzielen konnte. Das Elfmeter-Schießen zwischen Frankreich und Portugal war entschieden, als die ersten 3 Spieler Frankreichs den Elfmeter trafen und die 3 portugiesischen Spieler verschossen.

Am Samstag (6. Juli) spielte zuerst England gegen die Schweiz. Nach 90 Minunten endete das Spiel 1 zu 1 und es kam zu einer Verlängerung. Da die beiden Mannschaften in der Verlängerung kein Tor geschossen haben, gab es auch in diesem Spiel ein Elfmeter-Schießen. England gewann das Spiel mit 5 zu 3 Toren im Elfmeter-Schießen. Am Abend gewann die Niederlande mit 2 zu 1 Toren gegen die Türkei.

Die Sieger-Mannschaften der Halbfinal-Spiele kommen ins EM-Finale. Das Finale der EM wird am 14. Juli (Sonntag) in Berlin stattfinden.