Die Labour-Partei hat die Parlaments-Wahlen in Groß-Britannien mit großem Vorsprung gewonnen. Von 650 Sitzen im Parlament wird die Labour-Partei 410 bekommen. Der Cher der Labour-Partei heißt Keir Starmer. Er wird zum neuen Premier-Minister Groß-Britanniens ernannt. Dafür trifft Starmer sich heute mit dem König von Groß-Britannien, Charles III.

Die Tories-Partei hat bei der diesjährigen Parlaments-Wahl sehr viele Stimmen verloren. Die Partei soll nur noch auf 131 Parlaments-Sitze kommen. Im Jahr 2019 hatte die Partei noch 365 Sitze geschafft. Die Tories-Partei war von 2010 bis 2024 durchgehend die Regierungs-Partei Groß-Britanniens.

Wahlen in mehreren Ländern

Im Parlament in London werden neben der Labour-Partei und der Tories-Partei zahlreiche andere Parteien vertreten sein. Die Parlaments-Wahlen in Groß-Britannien finden in Schottland, England, Nord-Irland und Wales statt.