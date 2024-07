Nach 27 Jahren schließt das „Milchstandl“ am Haupt-Gelände der Karl-Franzens-Universität Graz. Die Betreiber Alfred Fasser und Monika Burian gehen in Pension. Beim „Milchstandl“ gab es Kaffee, Süßigkeiten, Getränke und andere Jausen. In Erinnerung bleibt vielen Menschen der grün-weiße Wagen des „Milchstandls“.

Für das Winter-Semester 2024 ist geplant, dass andere Personen das „Milchstandl“ in anderer Form weiterführen. Genaue Informationen sind noch nicht bekannt. Bisher ist nur bekannt, dass der neue Stand einen etwas anderen Platz als das „Milchstandl“ bekommen wird.