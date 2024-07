In einem indischen Dorf im Bundes-Staat Uttar Pradesh hat es bei einer Massen-Panik mehr als 100 Tote gegeben. Das Unglück passierte bei einem hinduistischen Fest. In Indien ist der Hinduismus die Religion mit den meisten Gläubigen.

Als die Menschen das Fest verlassen wollten, brach ein Gedränge aus und Menschen sind zu Boden gefallen. Danach wurden die Opfer von den Menschen erdrückt, die nach draußen rannten. Der indische Premier-Minister Narendra Modi kündigte finanzielle Unterstützung für die Angehörigen und die Verletzten an.

In Uttar Pradesh leben sehr viele Menschen

Uttar Pradesh ist ein Bundes-Staat im Norden von Indien und der Bundes-Staat mit der größten Bevölkerungs-Zahl. In Uttar Pradesh sollen knapp 200 Millionen Menschen leben. Zum Vergleich: Das sind ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland, Frankreich und Italien zusammen.