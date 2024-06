Das Ski-Opening 2024 in Schladming wird von 3 Super-Stars eröffnet. Von 6. bis 8. Dezember werden Sting, Bryan Adams und Simply Red ein Konzert geben.

Am Freitag (6. Dezember) eröffnet Bryan Adams. Sting gibt am Samstag (7. Dezember) ein Konzert. Am Sonntag (8. Dezember) wird Simply Red das Ski-Opening abschließen.