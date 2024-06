Im Burgenland, in Nieder-Österreich und Wien beginnen heute (28. Juni) die Sommer-Ferien. Viele Menschen werden heute oder morgen in den Sommer-Urlaub fahren. Es könnte daher viel Verkehr mit Staus auf den österreichischen Auto-Bahnen kommen. Erwartet wird, dass der Verkehr in den nächsten Wochen zunimmt. Bald beginnen nämlich auch die Ferien in Deutschland. Dann werden viele Autofahrer durch Österreich fahren, wenn sie in den Süden von Europa wollen.

Mehrere Auto-Bahnen betroffen

In den nächsten Wochen ist vor allem mit mehr Verkehr auf den Auto-Bahnen A1 (Salzburg-Wien), A2 (Wien-Villach) und A4 (Wien-Nickelsdorf) zu rechnen. Auf einigen Abschnitten gibt es Bau-Stellen. Mit Staus ist auch auf der A10 von Salzburg nach Villach zu rechnen. In Tirol könnt es auf den Auto-Bahnen A13 (Brenner-Autobahn) und A12 im Sommer viel Verkehr geben.

Vor der Abreise können sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Internet-Seite des ÖAMTC über die Verkehrs-Situation auf den österreichischen Auto-Bahnen informieren.