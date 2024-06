Russland hat 81 europäische Medien-Unternehmen gesperrt. Das bedeutet, dass sie nicht mehr in Russland empfangen werden können. Betroffen von der Sperre ist zum Beispiel das österreichische Medien-Unternehmen ORF und „OE-24“. Auch in anderen europäischen Ländern sind große Medien-Unternehmen betroffen, zum Beispiel „Die Zeit“ aus Deutschland, „Le Monde“ aus Frankreich oder „El País“ aus Spanien.

Berichten über den Krieg wird bestraft

Russland wirft den Medien-Unternehmen unter anderem vor, falsche Informationen über den Ukraine-Krieg zu verbreiten. Es ist gefährlich, in Russland über den Krieg in der Ukraine zu sprechen und zu berichten. Für das Berichten über den Krieg werden in Russland immer wieder Menschen eingesperrt.