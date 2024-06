Die Weltnaturschutz-Union (International Union for Conservation of Nature) hat bekanntgegeben, dass der Iberische Luchs nicht mehr vom Aussterben bedroht ist. Der Iberische Luchs lebt in den beiden Ländern Spanien und Portugal.

Zahl der Luchse ist stark gestiegen

In der Zeit von 2001 bis heute wurden Maßnahmen eingeführt, um die Iberischen Luchse gut zu schützen. Diese Maßnahmen führten zu guten Ergebnissen: Im Jahr 2001 gab es nur noch 62 iberische Luchse. Damit war der iberische Luchs vom Aussterben bedroht. Im Jahr 2022 wurden 648 Iberische Luchse beobachtet. Die Weltnaturschutz-Union schätzt, dass 2024 mehr als 2.000 Luchse in Spanien und Portugal leben könnten.

Luchse können sich gut verstecken

Der Iberische Luchs wird bis zu 1,10Meter lang und kann ein Höchst-Gewicht von 15 Kilogramm erreichen. Auch in Österreich soll es noch Luchse geben. Es ist allerdings schwierig, sie zu beobachten. Im National-Park Kalk-Alpen in der Steiermark könnten 5 Luchse ihren Lebens-Raum haben.