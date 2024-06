Schwere Unwetter haben in der Schweiz zu großen Zerstörungen geführt. Am vergangenen Wochen-Ende gab es in der Schweiz besonders viel Regen. Besonders betroffen waren die Kantone Grau-Bünden und Wallis. Ein Kanton ist vergleichbar mit einem Bundes-Land in Österreich.

Große Schäden

Im Kanton Wallis war der Ski-Ort Zermatt für 24 Stunden nicht zugänglich. Im Misox-Tal (Kanton Grau-Bünden) wurden zahlreiche Menschen verschüttet. Bekannt sind 3 vermisste Personen. Auf der Autobahn A13 wurde ein 200 Meter langes Stück komplett zerstört. Die Autobahn A13 war nicht mehr befahrbar.