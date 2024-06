Am Freitag (28. Juni) veröffentlicht die deutsche Punkrock-Band Beatsteaks ihr neues Album „Please“. Es ist das 1. Album der Band seit knapp 7 Jahren. Das Besondere in der Produktion war, dass das Album in einem leerstehenden Theater aufgenommen wurde.

Live-Konzert in Wien

Die Band Beatsteaks gibt es seit dem Jahr 1995. Die Beatsteaks sind eine der erfolgreichsten Punkrock-Bands Deutschlands. Am 25. September werden die Beatsteaks live in der Wiener Arena spielen. Die Eintritts-Karten für dieses Konzert sind bereits ausverkauft.