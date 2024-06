Gestern (20. Juni) wurde in Graz der Nikolaus-Harnoncourt-Park offiziell eröffnet. Der Park hat eine Fläche von 5.500 Quadratmetern. Im Park wurden ein Landschafts-Rasen, Blumen und Kräuter verlegt. Auch Wasser-Spiele und Hänge-Matten wurden geschaffen.

Der Nikolaus-Harnoncourt-Park befindet sich in der Grazer Smart City. Smart City ist ein neugebauter Stadt-Teil in Graz. In der Nähe der Smart City befindet sich die Helmut-List-Halle.