In Europa fehlt es an Personal. Österreich ist davon am meisten betroffen. In der EU hat Österreich den größten Personal-Mangel. Das zeigt eine neue Studie der Agenda Austria. Besonders im Industrie-Bereich fehlt es an Personal.

In Österreich dauert es momentan 70 Tage um einen freien Arbeits-Platz zu ersetzen. Zwischen 2013 und 2019 waren es noch zwischen 20 und 40 Tage.