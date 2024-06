Es ist wieder so weit. Von 28. Juni bis 30. Juni kommen wieder die 20 besten Formel 1-Fahrer in die Steiermark. Das Formel-1-Rennen findet am Red Bull Ring in Spielberg statt. Über 300.000 Zuseherinnen und Zuseher werden erwartet.

Letztes Jahr hat der Niederländer Max Verstappen vom Team Red Bull Racing das Rennen gewonnen.

Die Veranstalter empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.