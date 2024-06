Im Citypark in Graz kommen neue Geschäfte dazu. Das Einkaufs-Zentrum Citypark bekommt ein neues Fitness-Studio. Das Fitness-Studio „Speedfit” öffnet im Citypark ihren 1. Standort in Graz. „Speedfit” soll im Panorama-Geschoß neben dem Elektro-Geschäft Media Markt und Drogerie-Markt Müller entstehen. Bisher gibt es in ganz Österreich 15 Standorte des Fitness-Studios “Speedfit”.

Neuer Interspar und Hervis

Seit Juli 2023 ist die Interspar-Filiale gesperrt. Der Grund waren Umbau-Arbeiten. Nun öffnet die Interspar-Filiale am 9. Juli wieder. Dazu wird es eine neue Interspar-Rezeption geben.

Im Herbst öffnet das Mode-Geschäft Peek & Cloppenburg ihre 2. Filiale in Graz. Noch dazu öffnet das Sport-Geschäft Hervis wieder.